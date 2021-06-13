Eski bakan Veysel Eroğlu: Gece 3’te denetime gidilmeli

Veysel Eroğlu, bazı fabrikaların atıkları gece denize bıraktığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bazı sanayi kuruluşları atıksu tesisini kurdu ama enerji maliyeti yüksek diye çalıştırılmıyor. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimlerini arttırdı. Ama denetimler gündüz yapılıyor. Gece bütün atık sular derelere bırakılıyor. Genel müdürlüğünü yaptığım dönemde İSKİ’nin en ileri arıtma tesisini kurdum. ‘Benim tesisim iyi çalışıyor mu’ diye gecenin üçünde termi merkezini kontrole gittim. Baktım adam uyuyor. Ayağımı ‘güm’ diye yere vurup uyandırdım. Kalktı şunu dedi: ‘Müdürüm beni affet. Şimdiye kadar buraya hiç kimse gelmedi!’ Kendisine ‘Denetim yoksa sen uyumakta haklısın. Bu sefer affediyorum ama bundan sonra yakalarsam affetmem’ dedim. Tesislerin çalıştırılmasından da denetimden de kanuna göre İSKİ sorumludur. İSKİ denetleyebilir. Sadece İSKİ değil, Marmara Bölgesi’ndeki tüm Su ve Kanalizasyon İdareleri, Çevre Bakanlığı ve Devlet Su İşleri’nin 24 saat denetlemesi lazım.”

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