Eski bakan Veysel Eroğlu: Gece 3’te denetime gidilmeli
İSKİ Genel Müdürlüğü döneminde Haliç’in temizlenmesinde büyük katkısı olan, ardından DSİ Genel Müdürlüğü ile Orman ve Suişleri Bakanlığı görevlerinde de bulunan TBMM Küresel İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, dün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Marmara’daki müsilaj sorununu ve çözüm yollarını anlattığı bir toplantı düzenledi.
Veysel Eroğlu, bazı fabrikaların atıkları gece denize bıraktığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bazı sanayi kuruluşları atıksu tesisini kurdu ama enerji maliyeti yüksek diye çalıştırılmıyor. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimlerini arttırdı. Ama denetimler gündüz yapılıyor. Gece bütün atık sular derelere bırakılıyor. Genel müdürlüğünü yaptığım dönemde İSKİ’nin en ileri arıtma tesisini kurdum. ‘Benim tesisim iyi çalışıyor mu’ diye gecenin üçünde termi merkezini kontrole gittim. Baktım adam uyuyor. Ayağımı ‘güm’ diye yere vurup uyandırdım. Kalktı şunu dedi: ‘Müdürüm beni affet. Şimdiye kadar buraya hiç kimse gelmedi!’ Kendisine ‘Denetim yoksa sen uyumakta haklısın. Bu sefer affediyorum ama bundan sonra yakalarsam affetmem’ dedim. Tesislerin çalıştırılmasından da denetimden de kanuna göre İSKİ sorumludur. İSKİ denetleyebilir. Sadece İSKİ değil, Marmara Bölgesi’ndeki tüm Su ve Kanalizasyon İdareleri, Çevre Bakanlığı ve Devlet Su İşleri’nin 24 saat denetlemesi lazım.”
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