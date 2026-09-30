Eski bakan ve eşinin malvarlıkları donduruluyor

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Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

SANDAL’IN EŞİNE YAKALAMA

Ayrıca fon soruşturmasında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un malvarlıklarına el koyularak haklarında yakalama kararı çıkartıldı.