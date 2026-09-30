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Eski bakan ve eşinin malvarlıkları donduruluyor

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#Fatma Betül Sayan Kaya#İlyas Kaya#Melis Sütşurup Sandal
Eski bakan ve eşinin malvarlıkları donduruluyor
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “fon” soruşturmasında, eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin savcılık tarafından ilgili kurumlara yazı yazıldı.

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Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin yazı ilgili kurumlara yazılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

SANDAL’IN EŞİNE YAKALAMA

Ayrıca fon soruşturmasında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup’un malvarlıklarına el koyularak haklarında yakalama kararı çıkartıldı. 

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#Fatma Betül Sayan Kaya#İlyas Kaya#Melis Sütşurup Sandal

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