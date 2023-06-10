Eski bakan Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

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Fatih Erbakan, partisinin ilk aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı’ndan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu. Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde belirleyici parti olduğunu belirterek, "Yeniden Refah Partisi; kendi alnının teriyle, kendi listeleriyle, kendi seçmeniyle aldığı oyla 5 milletvekilini Meclise göndermeyi başarmıştır. 21 yıl aradan sonra milli görüşü Yeniden Refah'la yeniden Meclise taşımaya muvaffak olduk. Burada önemli husus, bu milletvekillerinin başka bir partinin sırtından, başka bir partinin listesinden, başka bir partinin oyu ile değil, Yeniden Refah Partimizin kendi alın teriyle seçime girerek elde etmesi son derece büyük önem arz etmektedir" dedi.



'SEÇİMİN KAZANANI REFAH PARTİSİDİR'



Erbakan, partinin kuruluşundan bugüne kadar 4,5 sene gibi çok az bir süre geçmiş olmasına rağmen bu seçimlerin çok açık ve net şekilde kazanan partisi olduğunu vurgulayarak, "Bu seçimin en büyük kaybedeni ise Sayın Kılıçdaroğlu olmuştur. Çünkü cumhurbaşkanı olma maksadıyla son derece bonkör bir şekilde 2 Meclis grubu kurmaya yetecek sayıda milletvekilini yüzde 1 bile oyu olmayan partilere hoyratça vermiştir. Günün sonunda cumhurbaşkanı da olamamış, kaybetmiştir. Verdiği 40 milletvekili ile ortada kalmıştır. Seçimin bir diğer kaybedeni HDP olmuştur. Her ne kadar bu seçimde başka bir isimle seçimlere girseler dahi oylarını yüzde 3 oranında kaybetmişlerdir ve yine seçimi kaybedenlerden biri 4 tane partidir. Önemli olan CHP'nin sırtından milletvekilliği kapmak değil, kendi logonuzla seçime girip bu şekilde milletvekili kazanabilmektir. Politik kurnazlıklar üzerine inşa edilen binalar, eninde sonunda çökmeye mahkumdur. Bu partiler, milletin gönüllerindeki yerlerini kaybettiler. CHP'nin ne olursa olsun bu ülkede yüzde 25'in üzerinde oy alamayacağı bu seçimlerle ispat edilmiş oldu" diye konuştu.

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