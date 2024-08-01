Eski Bakan Şener olay anını anlattı: Oğlum kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamış

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Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren oğlu Bedirhan Şener ve olaya ilişkin açıklama yaptı.

Dün meydana gelen olayın ailesini derinden sarstığını belirten Şener, taziyelerini bildiren ve acılarını paylaşanlara teşekkür etti.

Diğer bazı sorunlarla oğlu Bedirhan'ın yıllarca işsiz kalmanın sıkıntısıyla psikolojik sorunlar yaşadığını savunan Şener, "Sonrasında Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken, en düşük maaşla Meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum onun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

Şener, şunları kaydetti:

"Sağlık durumu iyi olmadığından ve telefonlarımıza cevap vermediğinden hayatından endişe duyarak dün akşam eşim Berrin ve annesiyle oğlum Bedirhan'ın evine gittik. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, O ise kapıyı acar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi, zaman zaman Onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin açısına saygı göstermelerini bekleriz."

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün Çankaya ilçesi Meneviş Sokaktaki evde şüpheli Bedirhan Şener'in anneannesi Leyla Çetiner'i silahla yaraladığı ihbarı üzerine kolluk birimlerinin olay yerine gittiği ve ikna çabaları sonucunda Çetiner'in yaralı olarak evden çıkartılarak kaldırıldığı hastanede vefat ettiği hatırlatıldı.

Savcılıkça olay yerine gidilerek gerekli incelemelerin yapılması sonrasında maktulün, kesin ölüm sebebinin tespiti ve gerekli diğer incelemeler için sistematik otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı morguna sevk edildiği aktarılan açıklamada, Türk Ceza Kanununun 82/1-d maddesi kapsamında "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Bedirhan Şener'in gözaltına alınarak olayda kullandığı silah ile telefonuna el konulduğu, ileri tetkik ve incelemelere esas olmak üzere usulüne uygun olarak şüpheliden kan, kıl ve doku örneklerinin alındığı belirtildi.

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Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün ön raporuna da yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin yapılan ruhsal durum muayenesi sonucunda, mevcut durumun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla CMK 74'e göre Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde gözlem altına alınması ve yine gözlem süresi bitiminde şahsın ceza ehliyeti ve diğer hususlarla ilgili kurumdan görüş sorulmasının uygun olacağı yönünde kanaat bildirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla şüphelinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına ve hakimlik kararına istinaden ilgili sağlık kurumundan gözlem süresinin sonunda şüphelinin TCK'nın 32. Maddesi kapsamında işlediği iddia olunan suçtan dolayı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı hususunda rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verilmiştir."

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AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ



Öte yandan Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.