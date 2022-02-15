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Eski bakan Onur Kumbaracıbaşı hayatını kaybetti

#CHP# Onur Kumbaracıbaşı#Vefat
Eski bakan Onur Kumbaracıbaşı hayatını kaybetti

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yapan Onur Kumbaracıbaşı 83 yaşında hayatını kaybetti.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "18., 19. ve 20. dönem milletvekilimiz, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerini yürütmüş değerli büyüğümüz Onur Kumbaracıbaşı'nı kaybetmiş olmanım derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve partimize baş sağlığı diliyorum" dedi.

ONUR KUMBARACIBAŞI KİMDİR?

Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'ni bitiren Onur Kumbaracıbaşı, aynı üniversitede doktora derecesi aldı. DPT Uzmanlığı, AİTİA Başkanlığı, Serbest Danışmanlık, 18. ve 20. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay Milletvekilliği ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı yaptı.

Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği ve Fakülte Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Ayrıca 2014 yerel seçimlerinde CHP Beşiktaş Belediye Meclis üyesi seçildi. Evli ve iki çocuk babasıydı.

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