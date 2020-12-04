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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL DHA 
Haber Giriş: 04.12.2020 - 13:41 | Son Güncelleme:

Eski Bakan Nevzat Ayaz son yolculuğuna uğurlandı

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Eski Bakan Nevzat Ayaz son yolculuğuna uğurlandı
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Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz Zincirlikuyu Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz 90 yaşında hayatını kaybetti. Ayaz için Zincirlikuyu cenaze töreni düzenlendi. Törene eşi Sacide Ayaz, kızları Nesrin Öztemur, Tülin Birol, torunları, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile sevenleri katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle cenaze namazına kısıtlı sayıda insanın katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın kılınmasının ardından cenaze Tören Mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Nevzat Ayaz, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine katılan eski içişleri Bakanı Mehmet Ağar "Hepimizin başı sağ olsun. Türk idari hayatında iz bırakmış bir değerli valimiz, emniyet müdürümüzdü. Üç önemli ilimizde valilik yapmış Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlığı gibi iki önemli bakanlığı üstlenmiştir. Ben kendisiyle çok genç yaşlarda İstanbul Valisiyken beraber çalıştım. Kendisinden çok şeyler öğrendim. Devlet adabı, erkanı, tavır, davranış, hizmete bağlılık, vatandaşa olan saygı sevgi, milletine devletine sonsuz bir sadakat içinde hizmet yapma heyecanı gibi çok önemli nitelikleri öğrendik. Dürüst, namuslu çok iyi bir aile hayatı olan bir insandı. Gerçekten önemli bir kayıp. Ama korona nedeniyle cemaatin sığmayacağı camilerden bugünlere. Hissiyatlar ne olursa olsun bir vefa borcumuz olduğu için kalktık geldik. Allah gani gani rahmet eylesin. Sevenlerine, kalanlara ve tüm meslektaşlarımıza sabır diliyorum" dedi.

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