Eski bakan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

90 yaşında vefat eden Nevzat Ayaz’ın yarın İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi. Ayaz’ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada “22 Kasım’da hastanemize getirilerek septik şok tablosu ile genel yoğun bakıma alınan hastamız tüm müdahalelere rağmen bu sabah 06.33’te hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayaz’ın vefatı dolayısıyla duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

1930’da Çankırı’da doğan Nevzat Ayaz, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu. 1975-1979’da Zonguldak Valisi, 1979-1988’de İstanbul Valisi, 1988-1989’da İzmir Valisi olarak görev yapmıştı. Ayaz, 1991 genel seçimlerinde DYP’den milletvekili seçilerek Meclis’e girmişti.