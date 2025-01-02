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Eski bakan Nahit Menteşe için Meclis'te cenaze töreni

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#Nahit Menteşe#Meclis#Cenaze Töreni
Eski bakan Nahit Menteşe için Mecliste cenaze töreni
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 12:36

Hayatını kaybeden eski bakan Nahit Menteşe için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi. Nahit Menteşe'nin naaşı, bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Törene, Menteşe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Meclis Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Eski bakan Nahit Menteşe için Mecliste cenaze töreni

Nahit Menteşe'nin naaşı, bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Muğla'nın Milas ilçesinde 1932 yılında doğan Menteşe, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olan Menteşe, 13, 14, 15, 16, 19 ve 20. Dönem'de Aydın milletvekili olarak görev yaptı. Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Tanıtma, Milli Eğitim bakanlıkları ile İçişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini de yürüten Menteşe, evli ve 2 çocuk babasıydı.

 

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#Nahit Menteşe#Meclis#Cenaze Töreni

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