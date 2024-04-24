Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

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Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.

Bir dönem Trabzonspor Kulübü’nün de başkanlığını yapan Yılmaz’ın cansız bedeni, evine gelen kızı tarafından bulundu.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"49. ve 50. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, uzun süre Trabzonspor Kulübü Başkanlığı’nda bulunmuş, Türk sporuna önemli katkıları olan, Sayın Mehmet Ali Yılmaz’ın vefatını derin bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mehmet Ali Yılmaz’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum."

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TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM: ONURSAL BAŞKANIMIZI KAYBETTİK

Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik

Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası’nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik.

Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 1948 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu.

Yılmaz, Trabzonspor Kulübü başkanlığı sonrasında siyasete girdi. Trabzon milletvekilliği de yapan Yılmaz, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Yılmaz’ın medya ve turizm alanlarında da çeşitli yatırımları bulunuyordu.