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Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

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#Mehmet Ali Yılmaz#Bakan#Eski Bakan
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 14:53

Eski spordan sorumlu devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Beşiktaş’taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından da "Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik" paylaşımı yapıldı.

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Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.

Bir dönem Trabzonspor Kulübü’nün de başkanlığını yapan Yılmaz’ın cansız bedeni, evine gelen kızı tarafından bulundu.

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"49. ve 50. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, uzun süre Trabzonspor Kulübü Başkanlığı’nda bulunmuş, Türk sporuna önemli katkıları olan, Sayın Mehmet Ali Yılmaz’ın vefatını derin bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mehmet Ali Yılmaz’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum."

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TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM: ONURSAL BAŞKANIMIZI KAYBETTİK

Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik

Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası’nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik.

Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 1948 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu.

Yılmaz, Trabzonspor Kulübü başkanlığı sonrasında siyasete girdi. Trabzon milletvekilliği de yapan Yılmaz, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Yılmaz’ın medya ve turizm alanlarında da çeşitli yatırımları bulunuyordu.

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