Eski Bakan İdris Naim Şahin’e tahsisli 3 araç ile ilgili yeni iddialar

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Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt liderinin firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın İstanbul'dan Muğla'ya kaçışında kullanılan "çakarlı" aracın yankıları sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen geçiş üstünlüğüne sahip araçla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten çarpıcı açıklamalar geldi.

"BAKAN BEYİN SÖYLEDİKLERİYLE KAYITLAR BİRBİRİNİ TUTMUYOR"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, örgüt üyelerinin dikkat çekmemek ve takibi zorlaştırmak amacıyla bu araçları kullandığını belirterek eski bakan İdris Naim Şahin'e yönelik eleştirilerde bulundu. Şahin’in aracı bir firmadan kiraladığına yönelik savunmasının dosyayla eşleşmediğini kaydeden Bakan Gürlek, "İdris Naim Şahin bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Kendisi kiralama yoluyla bu aracı verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Çünkü söz konusu şirket bir kiralama şirketi değil. Mehmet Özmen ile öncesine dayanan bir tanışıklıkları var" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek ayrıca, eski bakana tahsisli diğer iki aracın da benzer şekilde suç organizasyonlarında ve firar eylemlerinde kullanıldığını açıkladı.

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"PTS KAYITLARI ARAÇ İÇİNDEKİLERİN YÜZÜNÜ BİLE GÖSTERİR"

Konuyu hukuki açıdan CNN Türk ekranlarında değerlendiren hukukçu Hadi Dündar, eski bakanın "araç otoparkta duruyordu, haberim yoktu" şeklindeki savunmasının teknik deliller karşısında makul bir sebep olmadığını söyledi.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) teknolojisine dikkat çeken Dündar, "PTS kayıtları, ücretli geçişlerde araç içindeki kişilerin yüzlerini dahi net bir şekilde ortaya çıkaracak kalitededir. Şahin'in kiraladığını söylediği aracın otoparkta durmadığı, defalarca kullanıldığı bu somut kayıtlarla ispatlanmıştı. Ayrıca piyasa değeri aylık 100 bin TL olan bir aracın yıllık 1000 TL gibi sembolik bir ücretle kiralandığının gösterilmesi de şüpheleri artırmaktadır." dedi.

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DİĞER İKİ ARAÇTA 'BELARUSLU DİPLOMAT' VE 'FETÖ' BAĞLANTISI

Dündar, eski bakanın kontrolünde olmadığını savunduğu diğer iki çakarlı aracın da çok vahim işlere karıştığını belirtti. Araçlardan birinin, şehirler arası yoğun trafikte diplomatik pasaportlu Belarus vatandaşlarının taşınmasında kullanıldığının soruşturma dosyasında yer aldığını kaydeden Dündar, üçüncü aracın ise eski FETÖ'den işlem görmüş olan Yücel ailesi şüphelileri tarafından teslim alınarak suç organizasyonlarında kullanıldığını açıkladı.

"İFADESİNE BAŞVURULUR, BİLGİ SAKLARSA TUTUKLANABİLİR"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekiplerinin, şüphelilerin telefonlarını kapatıp mola vermeden gerçekleştirdiği kaçış planını yol kameralarını saniye saniye izleyerek deşifre ettiğini belirten Dündar, eski bakanın yargı önündeki sorumluluğunu hatırlattı.

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Dosyadaki ifadelerin tamamının henüz kamuoyuna yansımadığını söyleyen Dündar, "İdris Naim Şahin'in bu çelişkileri gidermek üzere savcılıkça ifadesine başvurulacaktır. Eğer örgütlü bir suç dosyasında gerçekler gizlenir veya yanlış beyanda bulunulursa, Türk Ceza Kanunu'ndaki 'suçluyu kayırma' maddesi kapsamında adli süreç genişletilebilir ve tutuklamaya kadar varan kararlar çıkabilir." diye konuştu.

Soruşturma kapsamında yakalanan örgüt üyesi Hilmi Tuna Kuriş'e ait depolarda yapılan aramalarda ise daha önce 206 kilo altın ile yüklü miktarda döviz ele geçirilmişti.

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