Eski bakan İdris Naim Şahin ifade verecek

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CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt, son gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı. Alyurt'un aktartıkları şu şekilde oldu:

"Hilmi Tuna Kuriş Marmaris'te gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracın eski bakana 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlenmişti. Şahin'e ait iki aracın da amacı dışında kullanıldığı tespit edilmişti. Bugün de eski bakan İdris Naim Şahin'in de ifade vermesi bekleniyor."

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetleri kapsamında 25 Ağustos'ta gözaltına alınan 37 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi.

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İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 35'i hakkında tutuklama, 2'si hakkında adli kontrol kararı verdi.