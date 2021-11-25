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Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

#Hasan Fehmi Güneş#Cenaze#Son Yolculuk
Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da yaşamını yitiren eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş (87), Sakarya'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

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Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hasan Fehmi Güneş, Sakarya’nın Karapürçek ilçesindeki törenle son yolculuğuna uğurlandı. Polis mangasının cenaze aracından aldığı Güneş'in cenazesi, Zincirli Ali Paşa Merkez Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ile Hasan Fehmi Güneş'in oğlu Utkan Güneş, Güneş’in kız kardeşi Emine Gür, yeğeni Nurdan Gür ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

Yakınları, Güneş'in tabutu başında dua etti. Cenaze namazının ardından Hasan Fehmi Güneş, Karapürçek Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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ELÇİLİK BASKINI OPERASYONUNU YÖNETTİ

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Güneş, 13 Temmuz 1979’da Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği’ni basan Filistinli militanlara karşı operasyonu bizzat yönetti. İki Türk polisinin şehit olduğu operasyonla ilgili Güneş, şöyle konuşmuştu: “Sıkıyönetim Komutanı Paşa’ya dedim ki; teslim oldukları andan itibaren sahibi benim.” Baskının lideri de cezaevinde verdiği röportajda, “Güneş olmasa o gün çok kan akacaktı” demişti.

Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

İPEKÇİ SUİKASTİ

Güneş, gazeteci Abdi İpekçi’nin öldürüldüğü dönemin İçişleri Bakanı olarak, “Olayı tam aydınlatmak istediklerini, ancak bunu dönemin İstanbul Sıkıyönetim Komutanı’nın engellediğini” iddia etmişti.

Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

AYNUR AYDAN AŞKI

Güneş, 5 Ekim 1979’da sanatçı Aynur Aydan ile yaşadığı aşkın ortaya çıkması üzerine bakanlıktan istifa etti. Aydan, yıllar sonra, “İlişkimiz altı buçuk ay sürdü. ‘Bir gün yakalanırsak sen çok meşhur olursun’ derdi. Yakalanınca ne yapacağımıza dair bir planımız olsaydı keşke. Haber gazetelere çıkınca bir daha hiç konuşmadık. Hiç pişman olmadım, bugün olsa yine yaşarım” demişti.

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