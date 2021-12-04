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Eski bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti

#Eski Turizm Ve Devlet Bakanı#AK Parti Genel Başkan Danışmanı#Güldal Akşit
Eski bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti

Eski Turizm ve Devlet Bakanı, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit (61) hayatını kaybetti.

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Akşit bir süredir Ankara’da koronavirüs tedavisi görüyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bir dönemdir koronavirüs tedavisi görüyordu ve entübeydi. Bu sabah aldığımız haber hepimizi, camiamızı derinden üzdü” dedi.

BUGÜN TÖRENLE UĞURLANACAK

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, hastane önünde yaptığı açıklamada Akşit’in sabah saat 09.35’te hayatını kaybettiğini belirterek, “8 Kasım’dan beri tedavi görüyordu. Aynı gün yoğun bakıma alındı ve 10 Kasım’da entübe edildi. Çoklu organ yetmezliği ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Yarın (bugün) saat 12.00’de Meclis’te düzenlenecek törenin ardından öğle namazına müteakip Kocatepe Camisi’nde cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek” dedi.

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#Eski Turizm Ve Devlet Bakanı#AK Parti Genel Başkan Danışmanı#Güldal Akşit

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