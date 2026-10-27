Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümü: Doktoru hakim karşısında

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 'yalan tanıklık' suçundan tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol, Bakırköy 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Demirkol ve avukatları hazır bulundu. Hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Demirkol’un savunmasını yapması bekleniyor.