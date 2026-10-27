Eski bakan Denizolgun’un şüpheli ölümü: Doktoru hakim karşısında

Berkay GÜNEŞ / İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 13:40
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tanıklık yapan doktoru Nurettin Demirkol, hakkında 'yalan tanıklık' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 'yalan tanıklık' suçundan tutuklanan doktoru Nurettin Demirkol, Bakırköy 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Demirkol ve avukatları hazır bulundu. Hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Demirkol’un savunmasını yapması bekleniyor.