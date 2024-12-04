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Eski Bakan Barutçu için TBMM'de tören

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Ankara#Ömer Barutçu
Eski Bakan Barutçu için TBMMde tören
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 13:59

Ankara'da önceki gün yaşamını yitiren eski Devlet ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu (82) için TBMM'de tören düzenlendi.

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Ankara'da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Ömer Barutçu, önceki gün hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Barutçu için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Barutçu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve milletvekilleri katıldı. Barutçu'nun naaşı, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Dua okunması ve saygı duruşunda bulunmasının ardından tören sona erdi. Barutçu’nun cenazesi, öğle namazı sonrası Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Eski Bakan Barutçu için TBMMde tören

ÖMER BARUTÇU

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Ömer Barutçu, 1942 yılında Trabzon Beşikdüzü'nde dünyaya geldi. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Banka İşletmesi Bölümünden mezun olan Barutçu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde ekonomist, araştırmacı ve daire başkanlığı yaptı. Barutçu, 49'uncu hükümette Güneydoğu Anadolu Projesi'nden (GAP) Sorumlu Devlet Bakanı, 51'inci hükümette Köy Hizmetlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, 52'nci hükümette Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, 53 ve 54'üncü hükümette ise Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. 

Eski Bakan Barutçu için TBMMde tören

Eski Bakan Barutçu için TBMMde tören

 

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#TBMM#Ankara#Ömer Barutçu

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