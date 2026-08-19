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Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü: Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı

Güncelleme Tarihi:

#Arif Ahmet Denizolgun#Eski Bakan#Feth-İ Kabir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 09:34

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Denizolgun hakkında feth-i kabir kararı verildi. Polis ekipleri güvenli önlemlerini arttırırken savcı ve olay yeri inceleme ekipleri Karacaahmet Mezarlığı'na geldi.

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK’nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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FETH-İ KABİR İŞLEMİ BAŞLADI

Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi.

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü: Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı

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#Arif Ahmet Denizolgun#Eski Bakan#Feth-İ Kabir

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