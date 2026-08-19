Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü: Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2026/8086 sırasına kayıtlı olan soruşturma dosyasında, 06/09/2016 tarihinde vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu anlaşılmakla; CMK’nın ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Gözden Kaçmasın Süleymancılar’ın lideri Denizolgun öldü mü öldürüldü mü Haberi görüntüle

FETH-İ KABİR İŞLEMİ BAŞLADI

Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir alındı. Savcı ve olay yeri inceleme görevlileri mezarlığa geldi.