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AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 21:46 | Son Güncelleme:

Eski bakan Akif Çağatay Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Eski bakan Akif Çağatay Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim." ifadelerini kullandı.

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