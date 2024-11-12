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Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, gölette ölü bulundu

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#Kastamonu#Azdavay#Osman Nuri Civelek
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, gölette ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 14:43

Kastamonu'da eski Azdavay Belediye Başkanı 58 yaşındaki Osman Nuri Civelek'in yakınları dün akşam kayıp ihbarında bulunmuştu. Osman Nuri Civelek'in bugün gölette cansız bedeni bulundu. Osman Nuri Civelek'in ölüm nedeni, otopsi sonucunda belli olacak.

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yıllarında belediye başkanı olarak görev yapan Osman Nuri Civelek'ten haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Suğla Yaylası'nda Civelek'in aracı bulundu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler; yayladaki gölette Civelek'in cansız bedenini buldu.

Osman Nuri Civelik'in cenazesi, bot ile sudan çıkarılarak, Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Civelek'in ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, gölette ölü bulundu

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#Kastamonu#Azdavay#Osman Nuri Civelek

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