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Eski AYM Başkanvekili Burhan Üstün son yolculuğuna uğurlandı

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#Anayasa Mahkemesi#Hukuk#Akanun
Eski AYM Başkanvekili Burhan Üstün son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 16:36

Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili ve eski Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, son yolculuğuna uğurlandı. Burhan Üstün'ün cenazesi, Bağlum Mezarlığı'na defnedildi.

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Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Üstün için AYM'de tören düzenlendi.

Törende konuşan AYM Başkanı Kadir Özkaya, Üstün'ü kaybetmenin acısını taşıdıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Protokole riayet eder, duruma göre bazen nazik bazen çok zarif davranırdı. Birçok güzel özellikleri yanında şairliğiyle de maruftu. Zaman zaman kendisinden şiirler dinlerdik. İşine daima saygılıydı, disiplinliydi, özverili çalışırdı. Şakacıydı, hoşsohbetti. İyi bir dinleyiciydi. Kendisini özleyeceğiz. Kıymetli eşiniz Nevruz Üstün hanımefendiye, ailenize, sizi kaybetmiş olmaktan dolayı hüzünlenmiş herkese sabır, metanet ve uzun ömürler diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanınız cennet olsun."

Eski AYM Başkanvekili Burhan Üstün son yolculuğuna uğurlandı

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Törende, Burhan Üstün'ün eşi Nevruz Üstün ve aile bireyleri taziyeleri kabul etti.

AYM'deki törenin ardından Üstün için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Üstün'ün ailesi, AYM Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kamu Başdenetçiliği görevine seçilen eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, AYM üyeleri, Uyuşmazlık Mahkemesi üyeleri ve yargı mensupları katıldı.

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#Anayasa Mahkemesi#Hukuk#Akanun

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