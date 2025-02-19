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Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame hazırlandı

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#İSTANBUL#Ataşehir#Belediye
Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame hazırlandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 16:52

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında belediye başkanlığı yaptığı dönemde imara aykırı inşaa edilen 5 yapıya ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla 'Görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame hazırlandı. Battal İlgezdi, Cenan Arslan, Kalender Özdemir ve Mahmut Murt'un 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 9'ar aydan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, ilçede bulunan bazı yapıların İmar Kanunu'na aykırı olduğu, bir kısmı için de kanunun ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılara ilişkin 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildi. Adı geçen isimlerin karara uymayarak görevini yerine getirmeyip, görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin soruşturma aşamasında alınan ifadeleri de iddianamede yer aldı. İddianamede alınan savunmalara suçtan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmediği de yer aldı. İddianamede, şüphelilerin 5 taşınmazla ilgili 2021'de verilen yıkım kararlarını uygulamadıkları belirtildi.

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7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede Battal İlgezdi, Cenan Arslan, Kalender Özdemir ve Mahmut Murt'un 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 9'ar aydan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Mahmut Benli'nin ise aynı suçtan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.(DHA)

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#İSTANBUL#Ataşehir#Belediye

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