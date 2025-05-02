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Eski Ankara Milletvekili Mehmet Ekici, hayatını kaybetti

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#Ankara#Mehmet Ekici#Sinan Oğan
Eski Ankara Milletvekili Mehmet Ekici, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 15:41

MHP 20'nci Dönem Yozgat ve 23'üncü Dönem Ankara Milletvekili Mehmet Ekici (70), Ankara'da hayatını kaybetti.

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MHP 20'nci Dönem Yozgat ve 23'üncü Dönem Ankara Milletvekili Mehmet Ekici, sabah saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti. Kayınpederinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Sinan Oğan, "Kayınpederim Mehmet Ekici hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum babamızı bugün Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İncek Mezarlığı'na defnedeceğiz. Taziye yerimiz bugün akşam definden sonra ve yarın tüm gün Ankara Grand Mercure Otel'de olacaktır" dedi.

Eski Ankara Milletvekili Mehmet Ekici, hayatını kaybetti

 

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#Ankara#Mehmet Ekici#Sinan Oğan

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