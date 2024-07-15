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Eski ANAP Aydın milletvekili Mustafa Bozkurt hayatını kaybetti

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#Aydın#Anap#TBMM
Eski ANAP Aydın milletvekili Mustafa Bozkurt hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 12:50

Aydın'ın eski milletvekillerinden Mustafa Bozkurt rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi 18. Dönem ANAP Aydın Milletvekili Mustafa Bozkurt, geçtiğimiz akşam saatlerinde Kuşadası ilçesindeki yazlık evinde fenalaştı. Yakınları tarafından çağrılan ambulans ile Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Bozkurt'un cenazesi Söke ilçesindeki Koca Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bozkurt'un acı haberini, Türkiye Barolar Birliği Saymanı olan yeğeni Gökhan Bozkurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Bozkurt paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "En küçük amcamız, 18. Dönem Aydın Milletvekili Mustafa Bozkurt’u az önce kaybettik. Cenazesini yarın ikindi namazından sonra Söke’de Kocacami’den kaldıracağız. Sevgili amcamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun inşallah."

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#Aydın#Anap#TBMM

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