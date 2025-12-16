Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'tan İznik'e ziyaret

Haberin Devamı

Wulff, kızı Annelena ve yakın arkadaşları, İznik'te tarihi mekanları gezdi. Tarihi İznik Surları'ndaki İstanbul Kapı'dan başlayan ziyaret, Afyon Sultan Mozaik Kazı Alanı'nın gezilmesiyle devam etti.

Wulff ve beraberindekiler, Türk İslam Eserleri Müzesi, İznik Müzesi, bazilika, Hisardere Nekropol Alanı'nı gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

İznik gezisinin son durağı olan Antik Tiyatro'da AA muhabirine konuşan Wulff, İznik'ten çok etkilendiğini söyledi.

Wulff, Türkiye'nin tarihi ve kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, İznik'te son dönemde olağanüstü buluntuların ortaya çıkarıldığını ifade etti.

“BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ”

Bazilikanın keşfinin son derece etkileyici olduğunu, ilerleyen yıllarda dünyanın dört bir yanından pek çok Hristiyan'ın bu kazı alanlarını ziyaret edeceğini aktaran Wulff, şunları kaydetti:

"Muhtemelen dünyadaki ilk İsa tasvirinin milattan sonra 380 yılına ait olarak burada bulunması da olağanüstü bir durum. Bugün bunu görme fırsatı buldum. Çok kısa bir süre önce gün yüzüne çıkarılmış, beni derinden etkiledi. ⁠Bir Hristiyan olarak, Mesih'in doğumundan yalnızca birkaç yüzyıl sonra bu bölgede Hristiyanlığın başlangıçlarına dair bilgiler edinmek beni çok duygulandırdı. Bu nedenle İznik'in arkeolojik bir buluntu alanı olarak çok büyük bir geleceği olduğuna inanıyorum."