×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Ali Boğa#Trafik Kazası#AK Parti
Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 18:15

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa (76) yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 GRN 12 plakalı otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Boğa'ya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Ali Boğa'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti

Kazanın ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ile siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.

Boğa'nın cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haberin Devamı

Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Boğa#Trafik Kazası#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!