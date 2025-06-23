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Eski AK Parti milletvekili İsmail Bilen, hayatını kaybetti

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#AK Parti#İsmail Bilen#Kalp Krizi
Eski AK Parti milletvekili İsmail Bilen, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 17:07

Eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen (64), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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TBMM'de 22, 23, 26 ve 27'nci dönemde AK Parti Manisa Milletvekili olarak görev yapan, evli ve 3 çocuk babası İsmail Bilen, Ankara'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, taziye mesajında, "Önceki dönem Manisa Milletvekilimiz, değerli hemşehrimiz İsmail Bilen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi. AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da mesajında, "AK Parti Manisa Milletvekilliği görevinde bulunmuş, dava ve yol arkadaşımız İsmail Bilen'in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, mütevazılığı ve Manisa'mıza olan hizmet aşkıyla hatırlayacağımız İsmail ağabeyimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

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#AK Parti#İsmail Bilen#Kalp Krizi

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