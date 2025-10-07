×
Gündem Haberleri

Eski AK Parti Milletvekili, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlanmasıyla tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili, Cumhurbaşkanına hakaret suçlanmasıyla tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 18:24

Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatılan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla İstanbul'daki savcıya ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İfade işlemlerinin ardından Kocabıyık, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

 

