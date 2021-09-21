Eski ağır ceza mahkemesi başkanı İnce'ye FETÖ'den hapis

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hakkaride mühimmat ele geçirildiHakkari'de mühimmat ele geçirildi#Hakkari
Mete Han’dan Erdoğan’a… “Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii” zaman tüneli TEKNOFEST’teMete Han’dan Erdoğan’a… “Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii” zaman tüneli TEKNOFEST’te#TEKNOFEST
TFFden 6 kulübe büyük müjde En üst Kadınlar Liginde oynayacaklarTFF'den 6 kulübe büyük müjde! En üst Kadınlar Ligi'nde oynayacaklar#TFF
Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı sonrası Ersun Yanal: Gelişerek devam ediyoruzFatih Karagümrük - Antalyaspor maçı sonrası Ersun Yanal: Gelişerek devam ediyoruz #Ersun Yanal
İran, Pfizer-BionTechin Belçikada üretilen aşılarına ülkede kullanım izni verdiİran, Pfizer-BionTech'in Belçika'da üretilen aşılarına ülkede kullanım izni verdi#İran
Bakan Bilgin İddialı bir şey söylüyorum dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecekBakan Bilgin "İddialı bir şey söylüyorum" dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecek#Vedat Bilgin
Dünya onu aşı karşıtı lider olarak tanıdı... Tehlike şimdi de BM Genel Kuruluna taşındıDünya onu aşı karşıtı lider olarak tanıdı... Tehlike şimdi de BM Genel Kurulu'na taşındı!#BM Genel Kurulu
OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükselttiOECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti#Büyüme Rakamları
Sadettin Kaynakın yaşamı film olacakSadettin Kaynak'ın yaşamı film olacak #Saadettin Kaynak
Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapisKadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis#Uğur Arda Aydın
HABERLERGündem Haberleri

Eski ağır ceza mahkemesi başkanı İnce'ye FETÖ'den hapis

#FETÖ#Süleyman İnce#Hapis Cezası
Eski ağır ceza mahkemesi başkanı İnceye FETÖden hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Süleyman İnce, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

(AA) Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık İnce ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, savcının önceki celse esas hakkında mütalaasını sunduğunu belirterek, son savunmasını yapması için sanık İnce'ye söz verdi.

FETÖ üyesi olduğuna ilişkin dava dosyasında somut bir delil bulunmadığını savunan İnce, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Yargılamada gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığına inandığını belirten İnce, beraatını istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Köksal, heyetin kararı açıkladı.

Buna göre sanık İnce, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Süleyman İnce#Hapis Cezası