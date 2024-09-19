Eski ABD elçisi Bass: Kalbimiz Ayşenur’un ailesiyle

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- DAEŞ’LA MÜCADELE: “Türkiye’de bazı bakanlıklardan yetkililerle son derece verimli görüşmeler yaptım. Türkiye hükümeti ve Türk insanlarının on yılı aşkın bir süredir cömertçe ülkelerinde 3 milyondan fazla Suriyeli’ye ev sahipliği yapmasını son derece olağanüstü buluyoruz. Yine görüşmelerimizde öne çıkan başlıklardan biri Suriye’de DAEŞ kaynaklı devam eden güvenlik tehdidi. DAEŞ’in bir daha Türkiye’de veya başka ülkelerde korkunç saldırılar yapmasının önüne geçmek istiyoruz. Ve bunu sağlamaya çalışırken ortaya koyduğumuz çabanın, PKK ile YPG ve bazı Suriyeli Kürt gruplar arasındaki ilişkilerin burada bir takım zorluklar oluşturduğunun farkındayız. Yaptığım temasların önemli bir bölümü devam eden DAEŞ tehdidi ile Türkiye’nin güvenliğini tehlikeye atmayacak ve genel olarak bölge genelinde güvenliğin iyileştirilmesine katkıda bulunacak şekilde nasıl başa çıkabileceğimizdi.

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- SURİYE İLE NORMALLEŞME: Suriye’nin Türkiye’nin komşusu olması ve uzun bir sınıra sahip olmanın beraberinde getirdiği bazı zorlukların Şam’daki yetkililerle bir dizi etkileşimi gerektirdiği gerçeğine saygı duyuyoruz. Esad rejimiyle nasıl etkileşime gireceklerine karar vermek her hükümetin sorumluluğunda. Esad rejimiyle gelecekte kurulacak ilişkiler konusunda ne düşündüklerini anladığımızdan emin olmak için Türk hükümetiyle yakın temas halinde kalacağız.

- İSRAİL’İN KATLETTİĞİ AYŞENUR: İsrail ile Hamas arasındaki gerilim çok çok uzun sürdü. Çok yıkıma sebep oldu. Son olarak Ayşenur Ezgi Eygi’nin de ölümüne sebep olan bu çatışma çok anlaşılabilir bir şekilde Türkiye toplumunun duygusal olarak da dikkatini çekiyor. Kalbimiz Eygi’nin ailesiyle birlikte. Hiçbir anne-baba onun ailesinin yaşadıklarını yaşamamalı. İişkilerimiz herhangi bir anlaşmazlık noktasının zarar verebileceğinden çok daha güçlü, daha derin ve daha zengindir.”

‘BRICS İLE İLİŞKİ GİRİŞİMİNİ ANLIYORUZ’

- “Türkiye’nin neden BRICS grubunun en azından bazı üyeleriyle ilişkilerini derinleştirme girişiminde bulunabileceğini anlıyoruz. Biliyorsunuz, Rusya ve Çin’in, özellikle de NATO bağlamında, uluslararası topluma yönelttiği zorlukların niteliği konusunda Türk hükümetiyle yaptığımız görüşmelerde çok netiz. Bir dizi görüşmemiz sürüyor. Türkiye’nin çok geniş bir yelpazede pek çok ülkeyle güçlü ilişkileri olan, kendine güvenli bir ülke olduğunu düşünüyorum.”