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Eski ABB Başkanı Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Güncelleme Tarihi:

#Melih Gökçek#İfade#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 12:07

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde yer alan iddialar üzerine 29 Ağustos'ta resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel, önceki gün tanık sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. İfadesinin ardından açıklama yapan Ağırel, Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya’nın Düsseldorf kentinde kurduğu HAMAG isimli şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar kapsamında elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söyledi.

4 EYLÜL'DE İFADE VERECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İbrahim Melih Gökçek de 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı..

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#Melih Gökçek#İfade#Ankara

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