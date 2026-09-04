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Eski ABB Başkanı Melih Gökçek ifade vermek için adliyede

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#ANKARA#Melih Gökçek#İfade
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 16:07

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek, hakkında açılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde yer alan iddialar üzerine 29 Ağustos'ta resen soruşturma başlatmıştı.

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek ifade vermek için adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İbrahim Melih Gökçek ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek ifade vermek için adliyede

Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel, 31 Ağustos’ta tanık sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade vermiş ve Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile eşi Hülya Gökçek'in Almanya’nın Düsseldorf kentinde kurduğu HAMAG isimli şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar kapsamında elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söylemişti.

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek ifade vermek için adliyede

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#ANKARA#Melih Gökçek#İfade

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