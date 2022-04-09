ESK’dan Kılıçdaroğlu’na: Bakan’la görüşün

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam sosyal medya hesabından, “Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu’ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın (bugün) saat 10.00’da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış” paylaşımında bulundu. Kılıçdaroğlu dün sabah kadın parti yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte gittiği Et ve Süt Kurumu’na giremedi. Kılıçdaroğlu yanındakilerle birlikte ESK önünde şu açıklamayı yaptı:

“Burada bulunmanın temel nedeni, çocukların haklarını savunmak. Bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Yeterli beslenme bir haktır. Bunu sağlayacak olan da sosyal devlettir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, iyi, yeterli beslenmeleri gerekir. Bu çok önemli bir konudur. Tarım Bakanı, ‘Türkiye’de aç ve açıkta kimse yok, herkesin karnı tok’ diye açıklama yapıyor.

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SAYGINLIĞINI KORUYORUM

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası, ‘Damızlık hayvanlar, süt inekleri kesiliyor, kesile kesile nereye kadar gidecek bu? Yarın bunlar da bittiğinde et sıkıntısı başlayacak, içecek ayranı bile bulamayacağız. Milletin artık dayanacak gücü kalmadı’ diyor. Marketlerde kutu sütü 15 liradan alıyorsunuz, bir kilo kıyma 100 liraya dayandı. Hangi asgari ücretli ya da geliri olmayan bir aile çocuğuna düzenli süt alabilir? Çağrım bu ülkenin insanlarının refahı için, siyaset kurumunun halkın gözünde saygın olması içindir. Ben aynı zamanda Türkiye’nin saygınlığını koruyorum.”

Kılıçdaroğlu daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) alınmamıştı.

ESK AÇIKLAMA YAPTI: MUHATABINIZ BAKAN’DIR

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kurumun önünde açıklama yapmasına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Kılıçdaroğlu’nun 6 Nisan Çarşamba günü kendilerini arayıp randevu talep ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Randevu talebine 7 Nisan Perşembe günü geri dönülmüş, ‘Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder’ cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumu’nun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”

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ÇİFTÇİNİN 211 MİLYAR ALACAĞI VAR

Kılıçdaroğlu “ESK üreticilerin yanında olmalı, onun kaynaklarını peşkeş çekerseniz çocuklar yatağa aç girer. Çiftçinin 211 milyar lira alacağı var” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’na eşlik eden Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Fogo da, kız çocuklarının yüzde 85’inde, erkek çocukların ise yüzde 68’inde kansızlık saptandığını söyledi.