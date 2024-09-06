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Patronunun eşiyle yakalanınca kurşun yağmuruna tutulmuştu: 166 gün sonra hayatını kaybetti

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#Cinayet#Denizli#Denizli Haberleri
Patronunun eşiyle yakalanınca kurşun yağmuruna tutulmuştu: 166 gün sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 10:31

Denizli’de kıskançlık krizine giren kocanın, kendisini aldattığını düşündüğü eşiyle buluşan ve başına 2 el ateş ederek ağır yaraladığı eski çalışanı, tedavi gördüğü hastanede 166 gün sonra hayatını kaybetti.

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde 24 Mart tarihinde meydana gelen olayda; Pamukkale ilçesinde otel işletmecisi olan Mehmet G., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Ü.G.’yi takip etti. Bir süre izlediği eşinin eski çalışanı Mehmet Yılmaz’ın otomobiline bindiğini gören koca, öfkeye kapıldı. Eşi ile eski çalışanının yanına giden Mehmet G. ile otomobilden inen Mehmet Yılmaz arasından tartışma çıktı. Kıskançlık krizine giren koca, yanında getirdiği tabancayla Mehmet Yılmaz ve eşi Ü.G.’yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahla ağır yaralanan Mehmet Y, ile Ü.G., ambulansla hastaneye sevk edildi. Polise teslim olan koca, tutuklanarak cezaevine gönderilirken; karın boşluğundan yaralanan eşi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Patronunun eşiyle yakalanınca kurşun yağmuruna tutulmuştu: 166 gün sonra hayatını kaybetti

5 BUÇUK AY SONRA ÖLDÜ

Yakın mesafeden boynu ve başından vurulan Mehmet Yılmaz, olayın ardından Denizli’deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. 28 yaşındaki Mehmet Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 5,5 aydır hayata tutunma çabası veren Mehmet Yılmaz’ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı. Eski patronu tarafından öldürülen Yılmaz’ın bugün Çal ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Patronunun eşiyle yakalanınca kurşun yağmuruna tutulmuştu: 166 gün sonra hayatını kaybetti

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#Cinayet#Denizli#Denizli Haberleri

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