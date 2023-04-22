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Eşiyle mesajlaşan akrabasına kurşun yağdırdı

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#Samsun#Cinayet#Samsun Haberleri
Eşiyle mesajlaşan akrabasına kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 12:52

Samsun'da bir kişi eşiyle mesajlaştığı için aralarında husumet bulunan akrabasını sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırarak öldürdü.

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Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Gökçeli Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda bulunan dönerci dükkanı önünde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K., eşiyle mesajlaştığı iddiasıyla aralarında husumet bulunan akrabası İbrahim Keskin'e (33) tabancayla kurşun yağdırdı.

Eşiyle mesajlaşan akrabasına kurşun yağdırdı

KATİL ZANLISI KAÇTI

Ağır yaralanan İbrahim Keskin kaldırıldığı Salıpazarı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Murat K. ise olaydan sonra kaçtı. Ölen İbrahim Keskin'in yakınları Murat K.'in eşi ile İbrahim arasında daha önce mesajlaşma yüzünden husumet bulunduğunu ve olayın bu yüzden meydana gelmiş olabileceğini söylediler.

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Eşiyle mesajlaşan akrabasına kurşun yağdırdı

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#Samsun#Cinayet#Samsun Haberleri

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