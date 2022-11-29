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Eşiyle kavga etti, rastgele ateş açıp yoldan geçeni öldürdü

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#Adana#Furkan Avcı#Mahmut Yurgacı
Eşiyle kavga etti, rastgele ateş açıp yoldan geçeni öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 10:09

Adana'da kıskançlık nedeniyle eşiyle kavga eden Furkan Avcı (25), kayınvalidesinin eve geldiğini görünce sinirlenip tabancayla sokağa rastgele ateş açtı. Mermiler, ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı (75) ile Fitte Casın'a (22) isabet etti. Karnından yaralanan Yurgacı hayatını kaybetti, Avcı ise tutuklandı.

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Olay, 25 Kasım'da Seyhan ilçesi, Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Furkan Avcı, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşi Özay Avcı'yı (22) darbetti. Avcı da annesini arayıp durumu anlattı. Kızının dövüldüğünü öğrenen Özgül Dikici (49), gelinini de yanına alarak damadının evine gitti.

Kayınvalidesinin eve geldiğini gören Furkan Avcı, tabancayla sokağa doğru rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, bu sırada sokakta ekmek almaya giden Mahmut Yurgacı'nın karnına, Fitte Casın adlı kadının ise burnuna isabet etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Yurgacı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Casın'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Furkan Avcı, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, "Eşimle kavga ederken annesini çağırdığı için sinirlenip sokağa ateş ettim, pişmanım" dediği öğrenilen Avcı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 

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#Adana#Furkan Avcı#Mahmut Yurgacı

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