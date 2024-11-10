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Eşiyle ilişkisinden şüphelendiği ev sahibini, otomobilinin içinde öldürdü

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#Cinayet#Ev Sahibi#Kiracı
Eşiyle ilişkisinden şüphelendiği ev sahibini, otomobilinin içinde öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 13:44

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Mehmet Emin Demir'in eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü ev sahibi Ömer Yalaz'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Emin Demir, eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü ev sahibi Ömer Yalaz'ı bir süre takip etti. Demir, Yalaz'a otomobilinin koltuğundayken yaklaşarak tabancayla ateş etti. Ömer Yalaz otomobilinde hareketsiz kalırken, Mehmet Emin Demir ise kaçtı.

Eşiyle ilişkisinden şüphelendiği ev sahibini, otomobilinin içinde öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Ömer Yalaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalaz'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Eşiyle ilişkisinden şüphelendiği ev sahibini, otomobilinin içinde öldürdü

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SALDIRGAN, TAKSİYLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Mehmet Emin Demir'in, Ömer Yalaz'ı öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Demir'in park halindeki otomobile şapkasıyla gizlenerek yaklaştığı ve sürücü koltuğunda olan Yalaz'a tabancayla ateş etiği görüldü. Ayrıca Demir'in saldırı sonrası koşarak kaçtığı da kayıtlara yansıdı. Mehmet Emin Demir'in bir taksiye binerek kaçmaya çalıştığı ancak taksicinin dikkati ve müdahalesi sayesinde polis noktasında etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındığı öğrenildi.

Mehmet Emin Demir'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

Eşiyle ilişkisinden şüphelendiği ev sahibini, otomobilinin içinde öldürdü

Eşiyle ilişkisinden şüphelendiği ev sahibini, otomobilinin içinde öldürdü

 

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#Cinayet#Ev Sahibi#Kiracı

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