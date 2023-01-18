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Eşiyle cezaevinden tahliye oldu, evde kızının cansız bedeniyle karşılaştı

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#Denizli#Naile Köse#Ercan Köse
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 15:05

Denizli'de, hurdacılık yapan Naile Köse (43), eşi Ercan Köse (46) ile birlikte 'hırsızlık'tan girdiği cezaevinden 45 gün sonra tahliye olmalarının ardından döndükleri evlerinde, ilk eşinden kızı Tuğbanur Kurnaz'ı (21) ölü buldu. Diyabet hastası olan ve uyuşturucu kullandığı öne sürülen Kurnaz'ın kesin ölüm nedeni, otopsi ile belli olacak.

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Hurdacı Ercan Köse ile eşi Naile Köse, 'hırsızlık' suçundan girdikleri cezaevinden 45 gün sonra tahliye edildi. Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 719 Sokak'taki evlerine dönen çift, içeri girdiklerinde, Naile Köse’nin ilk eşinden olan kızı Tuğbanur Kurnaz'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Çiftin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eşiyle cezaevinden tahliye oldu, evde kızının cansız bedeniyle karşılaştı

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Kurnaz'ın en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Diyabet hastası olan ve uyuşturucu kullandığı ileri sürülen Kurnaz'ın vücudunda darp ya da kesici ve delici alet yarasına rastlanılmadı. Kurnaz'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kurnaz'ın cansız bedeni, evden çıkarılırken, annesi Naile Köse ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Kafede garson olarak çalışan Tuğbanur Kurnaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, üvey babası Ercan Köse ve annesi Naile Köse'nin de ifadelerine başvurdu.

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Eşiyle cezaevinden tahliye oldu, evde kızının cansız bedeniyle karşılaştı

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#Denizli#Naile Köse#Ercan Köse

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