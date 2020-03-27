Esir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Esir kelimesi cümle içerisinde çok kullanıldığından birkaç manaya gelmektedir. Esir kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Esir kelimesinin de eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Peki, esir kelimesinin anlamı nedir? Esir eş anlamlı kelimesinedir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.
Esir kelimesinin eş anlamlı kelimeleri tutsak, köle, kul ve hava kelimeleridir. Esir kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre anlamı aşağıda belirtilmiştir:
- Tutsak.
- Köle.
- Bir kişiye veya bir düşünceye körü körüne bağlı olmaktır.
Yazılışları farklı fakat anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelimeler aynı anlam barındırdığı için cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilir. Esir kelimesi de bunlardan birisidir. Esir eş anlamlısı kelimeleri hava, köle, tutsak, kul kelimeleridir.
Esir kelimesinin Eş Anlamlı Kelimesi Nedir?
Eş anlamlı kelimesinin diğer bir adı ise anlamdaş kelime veya yakın anlamlı kelimedir. Esir kelimesinin eş anlamlısı birkaç tanedir. Esir kelimesinin anlamdaşı veya yakın anlamı tutsak, köle, hava, kul kelimeleridir. Cümle içerisinde esir kelimesinin yerine aynı anlam barındırdığı için bu kelimeler de kullanılabilir.
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