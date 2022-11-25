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Eşinin yüzüne kaynar su döken Afgan koca hakkında karar: Serbest bırakıldı

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#Zanab Noori#Kayseri#Gözaltı
Eşinin yüzüne kaynar su döken Afgan koca hakkında karar: Serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 11:20

Kayseri'de tartıştığı Afganistan uyruklu eşi Zanab Noori'nin (24) yüzüne kaynar su dökerek yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Quasım A. (29), adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Olay, salı gecesi, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Afgan Quasım A. ile eşi Zanab Noori arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Quasım A., eşi Zanab Noori'yi yüzüne attığı kaynar su ile yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zanab Noori'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Quasım A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Quasım A.'nın, verdiği ifadede, "Eşime ben bir şey yapmadım. Şişenin içinde kaynar su vardı. Bu yanlışlık sonucu yüzüne döküldü" dediği öğrenildi.

Eşinin yüzüne kaynar su döken Afgan koca hakkında karar: Serbest bırakıldı

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Quasım A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yüzüne kaynar su dökülen Afgan kadın ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

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#Zanab Noori#Kayseri#Gözaltı

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