Eşinin yeğeni tarafından 180 bin lira dolandırıldı

Haberin Devamı

Marmaris'te yaşayan R.S. geçen 7 Nisan'da saat 20.00 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, mart ayında Ulusal Egemenlik Caddesi’nde karşılaştığı eşinin yeğeni Halil E. (51) ve arkadaşının oğlu Durak B. (24) tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

R.S., ifadesinde, Durak B.’nin amcasının Fethiye'de bir arazi satışı yaptığını, bu satıştan kendisine para gönderileceğini fakat kendisinin bankalarla sıkıntılı olduğu için bloke konulabileceğini söyleyip, banka hesabını kullanmak istediğini belirterek, "Kabul ettim. Para çekmek için bankaya gittiğimde kart limitinin dolduğunu gördüm. Konuyu Durak'a anlatınca 'Senin hesabında problem var. Düzeltmek için kimliğine ve telefonuna ihtiyacımız var' cevabını verdi. Telefonumla bir şeyler yaptı ve 2 gün içinde paranın yatacağını söyledi. Hesabıma para yatmayınca bankaya gittim ve mobil bankacılık üzerinden kendi adıma toplamda 180 bin liralık 2 kredi çekildiğini öğrendim" dedi.

Haberin Devamı

R.S., ifadesinde Durak B.'nin hesabındaki paraları önce anne ve babasının hesabına yatırdığını oradan Halil E.'nin hesabına aktardığını da ileri sürdü. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Halil E.’yi bir pasaj içerisinde, Durak B.'yi ise evinde gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde 5 cep telefonu, 5 banka kartı ve 3 yabancı kimlik kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil E., ve Durak B. tutuklandı.