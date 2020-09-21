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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 21.09.2020 - 17:14 | Son Güncelleme:

Eşinin testi pozitif çıkan CHP Denizli İl Başkanı karantinada

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Eşinin testi pozitif çıkan CHP Denizli İl Başkanı karantinada
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını, kendisi ve 2 çocuğunun ise evde karantinada olacağını bildirdi.

CHP Denizli İl Başkanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Nilgün Çavuşoğlu'na yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Kendisi ve oğullarına yapılan testin ise negatif sonuç verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Bir süre karantinada olmamız gerekmektedir. Unutmayın, hastalığın nerede ve kime bulaşacağı belli değildir. Bu nedenle gerekli önlemleri almadan dışarıya çıkmayalım" ifadelerini kullandı.

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