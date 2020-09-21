Eşinin testi pozitif çıkan CHP Denizli İl Başkanı karantinada

CHP Denizli İl Başkanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Nilgün Çavuşoğlu'na yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti. Kendisi ve oğullarına yapılan testin ise negatif sonuç verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Bir süre karantinada olmamız gerekmektedir. Unutmayın, hastalığın nerede ve kime bulaşacağı belli değildir. Bu nedenle gerekli önlemleri almadan dışarıya çıkmayalım" ifadelerini kullandı.