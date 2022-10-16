Eşinin saldırdığı kadını kurtarmak isteyen polis balkondan düştü

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, eşine şiddet uyguladığı için 10 Ekim’de hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N. perşembe günü saat 21.30 sıralarında Emek Adnan Menderes Mahallesi Huzur Sokak’ta bulunan binanın 3’üncü katındaki evine gitti. Gökhan N.’nin uzaklaştırma kararını ihlal ederek ikamete geldiğini gören kadının komşuları ise polise bildirdi. Gökhan N.’nin eşini balkondan atmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese geldi. Uzun süren ikna çabasına rağmen Gökhan N.’nin kapıyı açmaması ve ekiplere direnmesi üzerine polis memuru Sami Altıntaş, eve balkondan girerek kadını kurtarmak istedi. Binanın 2’nci katındaki balkondan üst kata tırmanmaya çalışan Altıntaş, tutunduğu 3’üncü katın balkon demirlerinin kopmasıyla zemine düştü.





Polis memurunun düştüğünü gören ekip arkadaşları yardıma koşarken, bölgeye ambulans ve takviye ekip talep edildi. Bu sırada kargaşadan faydalanan Gökhan N. ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Altıntaş, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Sami Altıntaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis memuru Sami Altıntaş’ın düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Emniyet’te 23 yıldır görev yapan Sami Altıntaş’ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) Aile İçi Şiddeti Önleme Birimi’nde görev yapan Altıntaş’ın eşi Firdevs Altıntaş’ın da Çekirge Polis Merkezi’nde komiser olduğu belirtildi.