Eşinin saldırdığı kadını kurtarmak isteyen polis balkondan düştü

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, eşine şiddet uyguladığı için 10 Ekim’de hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N. perşembe günü saat 21.30 sıralarında Emek Adnan Menderes Mahallesi Huzur Sokak’ta bulunan binanın 3’üncü katındaki evine gitti. Gökhan N.’nin uzaklaştırma kararını ihlal ederek ikamete geldiğini gören kadının komşuları ise polise bildirdi. Gökhan N.’nin eşini balkondan atmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese geldi. Uzun süren ikna çabasına rağmen Gökhan N.’nin kapıyı açmaması ve ekiplere direnmesi üzerine polis memuru Sami Altıntaş, eve balkondan girerek kadını kurtarmak istedi. Binanın 2’nci katındaki balkondan üst kata tırmanmaya çalışan Altıntaş, tutunduğu 3’üncü katın balkon demirlerinin kopmasıyla zemine düştü.