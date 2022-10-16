Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eşinin saldırdığı kadını kurtarmak isteyen polis balkondan düştü

Güncelleme Tarihi:

#Kadına Şiddet#Polis#Sami Altıntaş
Eşinin saldırdığı kadını kurtarmak isteyen polis balkondan düştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 07:00

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Gökhan N., eşinin evine giderek kapıyı kilitledi ve balkondan kadını atmak istedi. Olaya müdahale eden polis Sami Altıntaş (47) balkon demiri kopunca şehit oldu.

Haberin Devamı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, eşine şiddet uyguladığı için 10 Ekim’de hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N. perşembe günü saat 21.30 sıralarında Emek Adnan Menderes Mahallesi Huzur Sokak’ta bulunan binanın 3’üncü katındaki evine gitti. Gökhan N.’nin uzaklaştırma kararını ihlal ederek ikamete geldiğini gören kadının komşuları ise polise bildirdi. Gökhan N.’nin eşini balkondan atmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese geldi. Uzun süren ikna çabasına rağmen Gökhan N.’nin kapıyı açmaması ve ekiplere direnmesi üzerine polis memuru Sami Altıntaş, eve balkondan girerek kadını kurtarmak istedi. Binanın 2’nci katındaki balkondan üst kata tırmanmaya çalışan Altıntaş, tutunduğu 3’üncü katın balkon demirlerinin kopmasıyla zemine düştü.

Eşinin saldırdığı kadını kurtarmak isteyen polis balkondan düştü


KARGAŞADA KAÇTI

Polis memurunun düştüğünü gören ekip arkadaşları yardıma koşarken, bölgeye ambulans ve takviye ekip talep edildi. Bu sırada kargaşadan faydalanan Gökhan N. ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Altıntaş, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Sami Altıntaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polis memuru Sami Altıntaş’ın düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

EŞİ DE POLİSMİŞ

Emniyet’te 23 yıldır görev yapan Sami Altıntaş’ın 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) Aile İçi Şiddeti Önleme Birimi’nde görev yapan Altıntaş’ın eşi Firdevs Altıntaş’ın da Çekirge Polis Merkezi’nde komiser olduğu belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadına Şiddet#Polis#Sami Altıntaş

BAKMADAN GEÇME!

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık
Weinstein yeniden hâkim karşısında 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli | 7 SORU 7 YANIT

Weinstein yeniden hâkim karşısında! 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli? | 7 SORU 7 YANIT

#Harvey Weinstein
Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya

BAKMADAN GEÇME!

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık
Weinstein yeniden hâkim karşısında 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli | 7 SORU 7 YANIT

Weinstein yeniden hâkim karşısında! 23 yıl hapis cezası almışken bu ikinci dava neden önemli? | 7 SORU 7 YANIT

#Harvey Weinstein
Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü O günü yaşayanlar anlatıyor... Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti

Bir tribünde 174 kişi nasıl öldü? O günü yaşayanlar anlatıyor... 'Başkalarını kurtarmak için kendini feda etti!'

#Endonezya