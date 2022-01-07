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Eşinin patronuna ait araca EYP yerleştirmişti! Tutuklandı

#Denizli#EYP#Tutuklama
Eşinin patronuna ait araca EYP yerleştirmişti Tutuklandı

Denizli’de internetten öğrenerek yaptığı el yapımı bombayı karsının ilişki yaşadığı patronunun arabasına yerleştiren koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; apart işletmecisi olan 41 yaşındaki Mehmet A.'nın geçtiğimiz Salı günü otomobilin sol arka çamurluğunda beyaz poşet fark etti. Poşeti olduğu yerden alan Mehmet A.; pil, kablo düzeneği ve cep telefonunu görünce patlayıcı olma ihtimali üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, patlayıcı olduğu belirlenen poşetin içerisinde bulunan uzaktan kumandalı EYP'yi kontrollü olarak etkisiz hale getirdi.

BOMBA YAPIMINI İNTERNETTEN ÖĞRENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırma neticesinde bomba düzeneğini yerleştiren şüphelinin, apart işletmecisi Mehmet A.’nın yanında çalışan 38 yaşındaki Derya D.’nin boşanma aşamasında olduğu kocası Hasan D. olduğu ortaya çıktı. Dün akşam saatlerinde polis ekiplerinin adresine düzenlediği operasyonla yakalanan Hasan D.'nin evinde özel eğitimli polis köpeğiyle arama yapıldı. İl Orman Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Hasan D.'nin evinde el yapımı patlayıcıyı yapmakta kullandığı tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

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EŞİNİN PATRONU BOMBA İLE 3 GÜN GEZDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan D.’nin ilk ifadesinde suçunu kabul ederek bomba yapımını internetten öğrendiğini söylediği belirtildi. Boşanma aşamasında olan eşi Derya D.’nin çalıştığı iş yerindeki patronu Mehmet A. ile ilişkisi olduğunu düşündüğü için el yapımı patlayıcı hazırladığını ve otomobile yerleştirdiği belirlendi. Eşi ile patronun aynı anda otomobile binmesini bekleyen Hasan D., bu nedenle bombayı patlatamadığı öğrenildi. Ölümden dönen Mehmet A., 3 gün boyunca bomba ile gezdiği de ortaya çıktı.

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“ÇOCUKLARIM CANINA KASTETTİLER”

Adliyeye sevk edilmeden önce hastaneye çıkarılan Hasan D., muhabirin, ‘Bir şey söylemeyecek misiniz? Neden yaptınız?’ sorusuna; “Söyleriz biraz sonra” diyerek geçiştirdi. Adliyeye çıkarıldığı sırada ise sorunun cevabına karşılık; “Canıma kastettiler de ondan yaptım. Çocuklarım canına kastettiler” dedi. Yapılan işlemlerin ardından Hasan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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