×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eşinin ölümünün ardından günlerce canlı yayına çıkmıştı... Hamile kadınla trafikte kavga etmiş

Güncelleme Tarihi:

#Nevrigül Alan#Remzi Alan#Bursa
Eşinin ölümünün ardından günlerce canlı yayına çıkmıştı... Hamile kadınla trafikte kavga etmiş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2023 09:42

Bursa'da 45 gündür kayıpken geçtiğimiz ay zeytin bahçesinde cesedi bulunan Nevrigül Alan'ın eşi Remzi Alan'ın trafikte bir kadın sürücüyle tartıştığı görüntüler ortaya çıktı. Minibüs şoförlüğü yapan Remzi Alan, arkadan çarptığı otomobilin hamile sürücüsü ile trafikte tartıştı.

Haberin Devamı

Nevrigül Alan'ın ölümünün ardından bir televizyon programında günlerce konu masaya yatırılmış, Remzi Alan da canlı yayın konuğu olmuştu. Zaman zaman eski baldızı Nazmiye ile de tartışan Remzi Alan minibüs şoförlüğü yapıyordu.

Eşinin ölümünün ardından günlerce canlı yayına çıkmıştı... Hamile kadınla trafikte kavga etmiş

HAMİLE KADINLA TARTIŞMIŞ

Bursa'da Kent Meydanı Demirtaş hattında minibüs şoförlüğü yapan Remzi Alan, İstanbul yolunda önündeki otomobile çarptıktan sonra sürücü olan hamile kadın ile tartışmaya başladı.

Gözden KaçmasınNevrigül Alan’dan acı haber geldi… Müge Anlı Nevrigül Alan olayında kahreden gelişme Öldü mü, bulundu muNevrigül Alan’dan acı haber geldi… Müge Anlı Nevrigül Alan olayında kahreden gelişme! Öldü mü, bulundu mu?Haberi görüntüle

Eşinin ölümünün ardından günlerce canlı yayına çıkmıştı... Hamile kadınla trafikte kavga etmiş

Remzi’nin tartışma sırasında “Özür dilemeye gerek yok, suç bende değil” demesi dikkat çekti.

Haberin Devamı

Eşinin ölümünün ardından günlerce canlı yayına çıkmıştı... Hamile kadınla trafikte kavga etmiş

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nevrigül Alan#Remzi Alan#Bursa

BAKMADAN GEÇME!