Eşinin ölümünün ardından günlerce canlı yayına çıkmıştı... Hamile kadınla trafikte kavga etmiş

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Nevrigül Alan'ın ölümünün ardından bir televizyon programında günlerce konu masaya yatırılmış, Remzi Alan da canlı yayın konuğu olmuştu. Zaman zaman eski baldızı Nazmiye ile de tartışan Remzi Alan minibüs şoförlüğü yapıyordu.

HAMİLE KADINLA TARTIŞMIŞ

Bursa'da Kent Meydanı Demirtaş hattında minibüs şoförlüğü yapan Remzi Alan, İstanbul yolunda önündeki otomobile çarptıktan sonra sürücü olan hamile kadın ile tartışmaya başladı.

Remzi’nin tartışma sırasında “Özür dilemeye gerek yok, suç bende değil” demesi dikkat çekti.

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