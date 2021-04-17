Eşinin öldüresiye dövdüğü İranlı kadın İdamdan kaçmış

Türkiye’ye 2015 yılında geldikten sonra Adana’da tanıştığı Zülküf Coşkun (36) ile hayatını birleştiren İranlı Galavizh Ayoubi Amirabad, bu evlilikten bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daha önceki evliliğinden de bir kız çocuğu olan Amirabad ve Coşkun, ilerleyen yıllarda şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Galavizh Ayoubi Amirabad, geçen çarşamba günü eşi Zülküf Coşkun tarafından öldüresiye dövüldü. O anlar Amirabad’ın ilk evliliğinden olan kızı A.F.J. (16) tarafından videoya kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Coşkun’un yerde sürüklediği eşine, “Seni öldürsem de ceza yemem. Benim yiyeceğim ceza 3-5 ay haberin olsun. 5 sene de 10 sene de yatsam göze alıyorum” dediği de duyuldu. Coşkun çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

KADIN HAKLARI SAVUNUCUSUYDU

Kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan İranlı kadın ise çocuklarının yanına döndü. Coşkun’un yakınlarının şikâyetini geri çekmesi konusunda kendisini aradığını anlatan Amirabad, tehdit edildiğini söyledi.

Ülkesinde kadın hakları savunucusu bir aktivist olduğunu belirten Galavizh Ayoubi Amirabad, yayımladığı kitaplar gerekçe gösterilerek, hakkında dava açıldığını, yargılama sonucu 2015 yılında idam cezasına çarptırıldığını söyledi. Kararın hemen ardından kızı A.F.J.’yi de yanına alıp Türkiye’ye sığındığını söyleyen Amirabad, “İran’da benim gibi kadınlar, aktivist olanlar haklarını savunuyorlar. Onlar devletine karşı görülüyorlar. Hemen benim idam kararım çıktı. Türkiye’ye sığındım” dedi.







EŞİ İÇİN MEZAR KAZMIŞ

Zülküf Coşkun ile evlendikten sonra zamanla şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladıklarını anlatan Galavizh Ayoubi Amirabad, 11 ay önce yaşanan bir tartışma sonrasında eşinin evin bahçesine mezar açıp, kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Amirabad, şunları söyledi: “Mezar açtı, ‘Seni canlı canlı buraya gömeceğim’ dedi. Kazmaya başladı, kafamı kolonlara vurmaya başladı. Beni boğmaya çalıştı. Ben zaten İran’da idamla yargılanıyorum, ‘Öldürüyorsan öldür, korkmuyorum’ dedim. Kanlar içerisinde kaldım. Kanı görünce durdu, biraz zaman sonra ‘Gel barışalım’ dedi. Barıştık, sonra yine şiddete başladı.”

DÜN KADES’İ KULLANDI

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, Amirabad ile kızı A.F.J.’nin cep telefonuna Kadın Destek Uygulaması (KADES) yükledi. Galavizh Ayoubi Amirabad, dün öğle saatlerinde kayınvalidesi ve görümcesi evinin önüne gelip tepki gösterince hemen KADES uygulamasında yardım butonuna bastı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Amirabad’ın şikâyetçi olması üzerine iki taraf da polis aracına bindirilip, Akıncılar Polis Merkezi’ne götürüldü.

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