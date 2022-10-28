Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eşinin öldürdüğü Songül Akbaş, şiddet nedeniyle 2 kez düşük yapmış

Güncelleme Tarihi:

#Van#Erciş#Kırklareli
Eşinin öldürdüğü Songül Akbaş, şiddet nedeniyle 2 kez düşük yapmış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 14:26

Kırklareli'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zeynel Abidin Akbaş tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen Songül Akbaş (44), memleketi Van'da toprağa verildi. Kardeşi Abdullah Görer (34), ablasının 25 yıldır eşinin şiddetine maruz kaldığını ve 2 bebeğini de bu sebeple düşürdüğünü söyledi. Görer, "Ablam, bu caninin işkenceleri ile yaşadı. Ablam bize dedi ki, 'bu insan beni öldürecek.' Ablam bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra takip edip peşinden eve gelerek kapıyı kırmış. Kapıyı kırıp içeri girince ablamın kafasına defalarca ateş etmiş" dedi.

Haberin Devamı

Kırklareli'nde Akalar Mahallesi, Namazgah Caddesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Songül Akbaş, 2 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zeynel Abidin Akbaş, tarafından tabancayla vuruldu. 4'ü erkek, 2 kız olmak üzere 6 çocuğu bulunan çiftin evinden gelen silah seslerini duyanlar, durumu polise haber verdi.

Eşinin öldürdüğü Songül Akbaş, şiddet nedeniyle 2 kez düşük yapmış

İtfaiyenin yardımıyla eve giren ekipler, Akbaş'ı mutfakta başından vurularak yaralanmış halde buldu. Olay anında evin balkonundan atlayan kızları M.A.'ya ise apartmanın önünde ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Songül Akbaş ve kızı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Akbaş, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, vücudunda kırıkları olan kızı tedaviye alındı.

Haberin Devamı

Eşinin öldürdüğü Songül Akbaş, şiddet nedeniyle 2 kez düşük yapmış

Olayın ardından bölgeden koşarak kaçmaya çalışan Zeynel Abidin Akbaş, polis ekiplerince yakalandı. Otopsisi tamamlanan Songül Akbaş'nın cenazesi ise dün Van'ın Erciş İlçesi Çimen Mahallesi'ndeki ailesine teslim edildi. Çimen Mahallesi'ne getirilen Akbaş'ın cenazesi, gözyaşlarıyla aile mezarlığında toprağa verildi.

'DEFALARCA MAHKAMEYE DÜŞTÜLER'

Çimen Mahallesi'nde yaşayan ve inşaat işleri ile uğraşan Songül Akbaş’ın kardeşi Abdullah Görer, ablasının yaşadığı sıkıntıları anlattı. Ablasının 25 yıldır işkence yaşadığını belirten Görer, "Ablam, bu caninin işkenceleri ile yaşadı. Defalarca mahkemelere düştüler ama aile büyükleri toplanıp ailesi dağılmasın diye barıştırdı. Biz böylesine bir canilik yapacağını bilemedik. Ablam yine bu caninin işkenceleri sonucu daha önce 2 çocuğunu düşürdü ve bunlar hastane kayıtlarında mevcuttur" dedi.

Eşinin öldürdüğü Songül Akbaş, şiddet nedeniyle 2 kez düşük yapmış

Haberin Devamı

'BU CANİ BENİ ÖLDÜRECEK DEMİŞTİ'

Abdullah Görer, son 3 aydır durumun ciddileştiğini ve ablasının kaçarak Tokat'a kardeşinin yanına sığındığını da belirterek, "Ablam bize dedi ki, 'bu insan beni öldürecek.' Bu yaşadığı işkence karşısında Tokat’a kaçıp, kardeşimin evine sığındı. Bir süre sonra evine dönünce cani kocası olaydan önce takibe almış. Ablam bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra takip edip peşinden eve gelerek kapıyı kırmış. Kapıyı kırıp içeri girince ablamın kafasına defalarca ateş etmiş" diye konuştu.

Eşinin öldürdüğü Songül Akbaş, şiddet nedeniyle 2 kez düşük yapmış

'YEĞENİM BALKONDAN ATLAYARAK CANINI KURTARDI'

Olay esnasında evin balkonundan atlayan kaçmaya çalışan ve bu sırada ağır yaralandığı için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren yeğeni M.A. ile ilgili de bilgi veren Görer, şunları kaydetti:
"Yeğenim balkondan atlayarak kaçmaya çalışmış. Eğer yeğenim kaçmasa onu da öldürecekmiş. 2'nci kattan atlayan yeğenimin birçok yerinde kırık var ve hayati tehlikesi devam ediyor. Son 1 aydır devlet buna bir ay uzaklaştırma vermesine rağmen bu cani gelip ablamı evinde katletti. Ablamla en son 15 gün önce görüştüm ve bana 'bu cani beni öldürecek' demişti. Biz bu caninin en büyük cezayı almasını istiyoruz. Yoksa bu kadın cinayetleri asla bitmez. Bugün akrabalarımızla birlikte cenazemizi alıp köyümüze getirip aile mezarlığına defnettik."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Van#Erciş#Kırklareli

BAKMADAN GEÇME!

Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık
Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020

BAKMADAN GEÇME!

Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık
Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020