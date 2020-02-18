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Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2020 - 14:51,Son Güncelleme:/

Eşinin öldürdüğü Özlem'e acı veda

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Eşinin öldürdüğü Özlem'e acı veda

Düzce'de tartıştığı eşi Ziya Pirdal (28) tarafından bıçaklanarak, öldürülen Özlem Pirdal (25), memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Özlem Pirdal'ın annesi Birsen ve babası Bekir Gümüş ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Ziya Pirdal, evde tartıştığı eşi Özlem Pirdal'ı önce dövdü ardından bıçaklayarak, öldürdü.

Olay sonrası kaçan Ziya Pirdal, polis ekiplerince yakalandı. Çiftin 2 çocuğu ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Özlem Pirdal'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Pirdal'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine getirildi. Özlem Pirdal için Çarşamba ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Eşinin öldürdüğü Özleme acı veda


Cenazeye Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Özlem Pirdal'ın annesi Birsen ve babası Bekir Gümüş ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Saraçlı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Özlem Pirdal'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

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