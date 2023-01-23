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Eşinin öldürdüğü Aslı, Malatya'da toprağa verildi

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#MALATYA#Polis#Cinayet
Eşinin öldürdüğü Aslı, Malatyada toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 12:48

KIRŞEHİR'de boşanma aşamasındaki eşi özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz (33) tarafından tabanca ile öldürülen polis memuru Aslı Yılmaz'ın (33) cenazesi, Malatya'da toprağa verildi.

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Olay, dün Kırşehir'in Ahievran Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'da görevli özel harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Yılmaz'ın yanına geldi. Çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Bu sırada Hüseyin Emre Yılmaz, tabancasıyla eşini öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Öldürülen Aslı Yılmaz'ın cenazesi memleketi Malatya'ya getirildi. Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki cenazeye; Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ile Aslı Yılmaz'ın yakınları katıldı. Yılmaz'ın kardeşi Alparslan Çitil, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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#MALATYA#Polis#Cinayet

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