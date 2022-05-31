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EÅŸinin kiraladÄ±ÄŸÄ± araçla hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±

#AtaÅŸehir#Akü HÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±#Mücahit Güllü
EÅŸinin kiraladÄ±ÄŸÄ± araÃ§la hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸa Ã§Ä±ktÄ±

AtaÅŸehirâ€™de bir ÅŸahÄ±s, karÄ±sÄ±nÄ±n kiraladÄ±ÄŸÄ± otomobile bir arkadaÅŸÄ±nÄ± alarak akÃ¼ hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. Ä°ki ÅŸahÄ±s tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

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Ä°stanbul AtaÅŸehirâ€™de 14 MayÄ±s ile 22 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda sokak Ã¼zerine park edilmiÅŸ araÃ§lardan 7 akÃ¼ Ã§alÄ±ndÄ±. Åžikayet Ã¼zerine polis ekipleri sokaklardaki kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini topladÄ±.

Kamera incelemesinde, 2 kiÅŸinin bir otomobille gelerek akÃ¼leri Ã§aldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Otomobilin plakasÄ±nÄ± tespit eden ekipler, G.N.G. adlÄ± kadÄ±n tarafÄ±ndan kiralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. G.N.G. evine gelen polislere olay tarihlerinde otomobili eÅŸi MÃ¼cahit GÃ¼llÃ¼â€™nÃ¼n kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Polis, bu ifadenin ardÄ±ndan GÃ¼llÃ¼â€™yÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. SuÃ§ ortaÄŸÄ± Mertcan Ãœnver de yakalandÄ±. Emniyetâ€™te sorguya alÄ±nan GÃ¼llÃ¼ ve Ãœnverâ€™inÂ  Ã§ok sayÄ±da suÃ§ kayÄ±tlarÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Emniyetâ€™teki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan 2 kiÅŸi tutuklandÄ±. Â Â Â Â Â
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