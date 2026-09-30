Eşinin katlettiği Buse’nin babası: Cinayeti planladı

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ANKARA’nın Etimesgut ilçesinde, Buse Akgün Gök (26), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açıp ailesinin oturduğu mahalleye taşındı. Buse Akgün Gök, 17 Eylül’de kızını almaya gittiği Şehit Turgay Topsakaloğlu İlkokulu’nun bahçesinde boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök tarafından bıçaklandı. Yaralanan Buse Akgün Gök, kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Bayram Gök, olayın ardından tutuklandı.

‘GEREKİRSE SENİ VURUR’

Buse Akgün Gök'ün babası Hasan Akgün (52), “Olayın olduğu gün, okulda veli toplantısı olduğunu söylemişler. Bayram benzinlikte vardiyalı çalışıyordu. Kendisinin gece vardiyasında olduğunu söylemiş. Çocuğum okula gitmiş toplantı için. Bayram’ın annesi de oradaymış. Olaydan biraz önce çocukları Bayram'ın annesi alıp götürüyor. Bayram da oraya geliyor, benim çocuğumu bıçaklıyor. Yani planlanmış bir cinayet bu. Bayram Buse’yi daha önce de rahatsız ediyordu. Bayram Gök'ün ağabeyi, ‘Kardeşimi ben tutuyorum. Gerekirse seni vurur. Ben kardeşime içeride bakarım’ diye kızıma tehdit mesajları atmış. Yani tamamen ailesini arkasına alarak planladığı bir dehşet bu. Buse mesajları silmemiş. Şu anda da Buse'nin telefonu emniyette araştırılıyor. Her şey Allah’ın izniyle açığa çıkacak. Çocukların çantasında kibrit kutusu büyüklüğünde bir cihaz ötmüş. Anneannesi fark etmiş. Biz onun takip cihazı olduğunu ilk başta anlayamadık” diye konuştu.

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‘KENDİMİ ÇOCUKLARA ADAYACAĞIM’

Hasan Akgün, boşanma aşamasında kızının yanında olmaya çalıştığını söyleyerek, “Kızıma 'Gel benim yanımda ol. Sen dedim benim yanımda olduğun zaman çocuklarını da görebilirsin. Gereken yardımları sana yapacağım' dedim. Ama Buse, aç kalsa da susuz kalsa da kimseden bir yardım talep etmezdi. ‘Baba ben kendim ayaklarımın üstünde durmaya çalışacağım. Bir şey olursa ben size bilgi vereceğim’ dedi. Bayram’ın bıçak taşıdığını torunumun annesine söylediğini ben de olaydan sonra öğrendim. Olayın olduğu gün de çocukları yurda almışlar. Allah izin verirse bundan sonraki süreçte ben sadece kendimi çocuklara adayacağım. Çocukları yanıma aldığım gün tek tesellimiz onlar olacak. İnşallah bu acıyı bize yaşatanlar gün yüzü görmezler. Bu kadın cinayetleri, bu sokak cinayetleri artık son bulsun” ifadelerini kullandı.