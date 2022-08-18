Artvin'de eşinin hatırası otomobili 36 yıl garajda sakladı

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Artvin’de 4 yıl önce hayatını kaybeden Fediye Köksal, eşinin hatırası otomobili 36 yıl evinin yan tarafında bulunan garajda kilitli tuttu. Fediye Köksal, 1986 yılında hayatını kaybeden eşi Zülküf Köksal’ın gözü gibi baktığı 1976 model Renault marka otomobili eşinin ölümünün ardından garajdan çıkmasına hiçbir şekilde izin vermedi. Zamanla yol yükselince otomobil yolun 2 metre altında kaldı. Buna rağmen otomobilin çıkmasına izin vermeyen Köksal, eşinin son hatırası olan otomobili 36 yıl bu şekilde korudu.
OTOMOBİLİ DEDELERİNİN HATIRASI OLARAK KORUMAYI PLANLIYORLAR
Fediye Köksal’ın hayatını kaybetmesiyle yakınları otomobili hatıra olarak korumayı planlıyor. Görenler otomobilin yolun altına nasıl indiğini merak ederken, otomobilin hikayesi duygulandırıyor. Merkeze bağlı Dere Mahallesi Ömer Çavuş Sokak'ta bulunan 1976 model ve 65 bin kilometredeki otomobili Zülküf Köksal’ın sadece 10 yıl kullanma imkanı bulduğu da öğrenildi. Zülküf Köksal 1986 yılında yeğeninin düğünde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybedince o günden sonra otomobil garajdan çıkartılmadı.